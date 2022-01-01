«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян

Повномасштабне вторгнення Росії стало для всіх українців та українок великим стресом. У Волинській обласній психіатричній лікарні навіть побільшало пацієнтів. Щоправда, причиною наразі називають здебільшого таки формальні питання, а не загострення тривожного розладу тощо. Однак лікарі підкреслюють: на українців та українок чекають віддалені наслідки.Аби дізнатися, як вплинула повномасштабна війна на психічне здоров’я волинян та як приборкати страх щодо можливого ядерного удару, журналістипоспілкувалися з психіатром, завідувачем поліклінічного відділення Волинської обласної психіатричної лікарні24 лютого лікар, як і всі, думав, що робити далі. Чоловік міркував, як організовувати роботу і чи взагалі лікарня працюватиме.«Ніхто не любить невизначеність, а тим паче у такій ситуації. Більшість медперсоналу і пацієнтів – із сіл, а тоді було невідомо, як курсуватиме транспорт. Планувати ми могли хіба на кілька годин вперед. Хвилювалися, насамперед, про те, чи будуть бомбити, чи мине. Про перспективи не думалось, чесно кажучи», – пригадує Ігор Мочарський.Пацієнти почали звертатись тоді, коли зрозуміли, що на Волині відносно безпечно. Від початку повномасштабного вторгнення минуло понад сім місяців, тож і запити людей, каже пан Ігор, за цей час мінялися.За його словами, війна спричинила актуалізацію так званої латентноїпсихіатричної захворюваності. Йдеться про ті захворювання, які не потрапляють в офіційну медичну статистику. Вони минають самостійно, або їх вирішують за допомогою нетрадиційних методів, як приклад, звертаються до ченців чи ворожок. А якщо й до лікаря – то приватно.«І от ця латентна захворюваність становить 90% в психіатрії. Тобто величезний відсоток людей з певними скаргами не потрапляє в поле зору офіційної медичної статистики. Але після двох місяців великої війни, коли у військкоматах закінчилися добровольці, а мобілізація стала актуальною, – звернень до медиків побільшало. Приходили чоловіки і, вже не соромлячись, розповідали про свої проблеми. З військкомату також багатьох направляли. Це – перша категорія пацієнтів, яка, скажімо, стрімко зросла», – розповідає лікар.Друга – знову ж таки чоловіки, які хочуть доглядати за хворими родичами і потребують медичного висновку, аби отримати звільнення від військової служби. Масового звернення щодо загострення психічних розладів, запевняє лікар, не було.Твердження, що на тривожний розлад страждають чи не всі українці, переконує психіатр, – помилкове. Якщо тривога з’являється у відповідь на певні ситуації, але зникає, коли проблема минула, або людина адаптувалася, – нормально. Інша справа, коли неконтрольоване хвилювання та ірраціональний страх присутні повсякчас і довго.«Будь-який розлад повинен лікувати фахівець. Високий рівень страждань та симптоми, які погіршують якість життя і протягом тривалого часу заважають нормально функціонувати: ходити на роботу, виховувати дітей, займатися побутом – дзвіночки про те, що час звертатись до психіатра. Наприклад, зник сон чи пригнічений настрій. Таке буває в кожної людини, але коли це триває довго – треба медична допомога. Також слід звернутися до лікаря, коли у людини суттєво змінюється поведінка і стиль життя. У таких випадках ініціаторами зазвичай є родичі», – зазначає Ігор Мочарський.Людям з тривожним розладом в умовах війни зберігати спокій навпаки стало легше. Це відбувається через те, що психіка опинилася в середовищі, до якого постійно готувалася.«Сказати, що людям з тривожністю в таких умовах стало добре – не можна, але розлад дійсно дещо відступає. На практиці це відбувається приблизно так: надуманий, тобто хворобливий страх переходить на третій план. Людина думає і першочергово вирішує реальні проблеми, актуальні питання, що стосуються її безпеки, наприклад. Але коли потенційна небезпека мине, оця хвороблива тривога повернеться», – пояснює психіатр.Частина хворих з тяжкими психічними розладами ніяк не відреагувала на початок повномасштабної війни. Вони усвідомлюють, що сталося, але їхні особисті проблеми здаються набагато суттєвішими.«Я б навіть ще гучніше сказав: на людей з важкими захворюваннями російське вторгнення взагалі не вплинуло. Хіба, якщо їх торкнуло особисто, тобто втрата близької людини, зруйноване майно чи інвалідність», – каже Ігор Мочарський.І додає: багато хворих людей пішли воювати.«Прикро, що перевірку проводили формально. Тепер виникають проблеми безпосередньо на службі», – зауважує психіатр.Депресія та суїцид нині теж не стали масовими явищами. Щоправда, робити висновки рано, бо наслідки війни коли-небудь українців та українок таки наздоженуть.«Самогубства будуть потім. Це віддалені наслідки. Коли війна закінчиться, випадків суїцидів суттєво побільшає. Зараз люди мобілізуються на виживання, а от коли небезпека зникне – буде реакція на всі ті неприємні моменти. Можна сказати, що зараз наша психіка це блокує, а потім це все почне «виливатися», – зітхає Ігор Мочарський.І хоч наша психіка, здавалося би, пристосувалася до багатьох речей, які раніше викликали паніку, президент РФ не перестає лякати застосуванням ядерної зброї. А оскільки від держави-терористки можна очікувати що завгодно – страхи українців – виправдані.«Перейматися через це – адекватно. На мою думку, невиправданий оптимізм, а от хвилювання – цілком доречне. Правда, цей тягар не повинен паралізувати вашу діяльність. Треба розуміти, що є обставини, які не піддаються нашому контролю. Треба прийняти цей факт», – коментує психіатр.Аби приборкати страх, лікар радить максимально підготуватися до можливих загроз та усіляко мінімізувати ризики та можливі наслідки. У мережі на цю тему порад вистачає. Як зауважує Ігор Мочарський, це дасть людині можливість відчути часткове керування ситуацією. До того ж, будь-яка активна діяльність, наприклад, облаштування сховища чудово допомагає впоратися з тривогою. Треба зосередитися на повсякденних справах і мінімізувати перегляд новин на цю тему.До слова, фізична активність допомагає і у боротьбі з депресію. Тож поради, на кшталт: «займись спортом або прибиранням» – не є токсичними.«Це слушні поради, бо така діяльність справді здатна перемкнути увагу від самокопання і неприємних спогадів, а, отже, зменшити страждання. До того ж, позитивний вплив фізичної активності на перебіг депресії доведений. Але це залежить від рівня активності і ступеню цієї депресії. Якщо в людини депресія виражена, стягувати з ліжка і змушувати копати город – прирівнюється до насилля. Навіть якщо хворий і встане – навряд він впорається з цим. А це призведе до поглиблення відчуття власної нікчемності», – каже лікар.А от використовувати алкоголь як антидепресант – не варто, адже наслідки можуть бути плачевними. Та, за словами головного лікаря центру терапії залежностей, впродовж повномасштабної війни пацієнтів у наркодиспансері не побільшало. Волинь бореться тверезо, і це тішить.