Курс валют у Луцьку 20 жовтня
Сьогодні, 09:31
20 жовтня готівковий курс долара становить 40.64, продають його за 40.75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.00, а продають за – 39.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,25.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.00, а продають за – 39.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,25.
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