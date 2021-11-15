У домівках волинян світло не вимикатимуть, – «Волиньобленерго»

У домівках волинян світло не вимикатимуть, – «Волиньобленерго»
ПрАТ "Волиньобленерго" повідомило, що 20 жовтня з 8:40 до 22:00 та 21 жовтня з 7:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності лише для промислових споживачів по 2-х чергах. Світло у домівках волинян не вимикатимуть.

Про це повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».

Такі графіки вводяться у повній координації з диспетчерами “Укренерго” і покликані зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж.

Також залишається необхідність для побутових споживачів з 18:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Нагадаємо, що 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Відключення світла по всій Україні 20 жовтня будуть почергові. Очікується, що обмеження вводитимуться не більше, ніж на 4 години.

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Теги: Волинь, відключення, світло
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Включіть в квартирах опалення і буде економія електроенергії.
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