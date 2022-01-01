У луцькому ліцеї для школярів провели урок із мінної безпеки





Як розповів Володимир Нестеров, рятувальники постійно проводять для дітей уроки на різну тематику. Нині ж стартував цикл занять про мінну безпеку. Такі заняття планують провести по всій області.



"Будемо проводити в міру можливостей максимально залучаючи інші структури і побуваємо в багатьох школах", – зазначив речник управління.



Вибухотехнік Василь Катеренюк розповів учням четвертих класів, що вибухівка може бути ззовні не схожою на небезпечний предмет чи замаскованою, наприклад, під коробку цукерок.



"Такі предмети можемо назвати підозрілими, і вони можуть зустрітися на території нашої області та міста Луцька. У разі виявлення таких предметів потрібно повідомляти дорослих та спеціальні служби", – розповів школярам вибухотехнік.



Віталій Галаша – піротехнік, який впродовж двох місяців перебував на Чернігівщині і разом з колегами розміновував деокуповані території. З його слів,

"Людина якось інстинктивно тягнеться подивитися. Такі заняття, щоб вони мали якісь поняття, що це виглядає так, це виглядає так. Що та сама міна ПФМ1, вона ззовні взагалі ні на що не схожа. На пластмасову невеличку іграшку, на щось таке", – каже піротехнік.



Зі слів вчительки початкових класів Алли Мельник, дітям у школі постійно розповідають про можливі ризики, спричинені війною.



"Для них – це дуже велике навчання, тому що спеціалісти провели. Дуже цікаво, гарно, корисно. Ми були б дуже раді, якби періодично в наших школах проводилися такі уроки", – говорить освітянка.



Суспільне також поспілкувалося з учнями ліцею, котрі відвідали уроки з мінної безпеки та дізналося, чи запам'ятали діти правила поводження з небезпечними предметами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому ліцеї № 14 працівники Нацполіції разом із надзвичайниками 19 жовтня організували перший урок із мінної безпеки. Щоб інформація краще запам'яталася, дітям роздали друковані матеріали, котрі для українських дітей профінансував ЮНІСЕФ.Як розповів Суспільному речник волинського управління ДСНС, рятувальники постійно проводять для дітей уроки на різну тематику. Нині ж стартував цикл занять про мінну безпеку. Такі заняття планують провести по всій області."Будемо проводити в міру можливостей максимально залучаючи інші структури і побуваємо в багатьох школах", – зазначив речник управління.Вибухотехнікрозповів учням четвертих класів, що вибухівка може бути ззовні не схожою на небезпечний предмет чи замаскованою, наприклад, під коробку цукерок."Такі предмети можемо назвати підозрілими, і вони можуть зустрітися на території нашої області та міста Луцька. У разі виявлення таких предметів потрібно повідомляти дорослих та спеціальні служби", – розповів школярам вибухотехнік.– піротехнік, який впродовж двох місяців перебував на Чернігівщині і разом з колегами розміновував деокуповані території. З його слів,"Людина якось інстинктивно тягнеться подивитися. Такі заняття, щоб вони мали якісь поняття, що це виглядає так, це виглядає так. Що та сама міна ПФМ1, вона ззовні взагалі ні на що не схожа. На пластмасову невеличку іграшку, на щось таке", – каже піротехнік.Зі слів вчительки початкових класів, дітям у школі постійно розповідають про можливі ризики, спричинені війною."Для них – це дуже велике навчання, тому що спеціалісти провели. Дуже цікаво, гарно, корисно. Ми були б дуже раді, якби періодично в наших школах проводилися такі уроки", – говорить освітянка.Суспільне також поспілкувалося з учнями ліцею, котрі відвідали уроки з мінної безпеки та дізналося, чи запам'ятали діти правила поводження з небезпечними предметами.

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