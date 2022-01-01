На Херсонщині військові РФ, ймовірно, планують підірвати частини споруд Каховської ГЕС





Про це розповів Володимир Молчанов.



На його думку, удар по шлюзу призведе до підтоплення лівого берега Дніпра. Події можуть розгортатись за одним з таких сценаріїв.



"Дамба на 4 метри нижче мостового переходу. Якщо знищити верхні шлюзові ворота, то шістнадцятиметрове цунамі по каналу 20 метрів піде прямо на цю дамбу і змиє її. Вода буде знижуватись, бо Дніпро ширший ніж шлюзовий канал. Висота хвилі буде приблизно 2,5 метра і вона вдарить по берегу Нової Каховки в районі електроопор, де вони переходять до підстанції. Там житла немає. Просто зелені насадження", - розказує Володимир.



Ні люди, ні їх майно не постраждають, бо їх там фізично немає, говорить Володимир Молчанов. Далі хвиля піде, зменшуючись у висоті. "Велика вода" має зруйнувати переправи, які будували росіяни, але частково підтопить і оселі деяких лівобережних сіл, каже експерт.



"На лівому березі скоріш за все підтопить підвали у прибережних будинках Нової Каховки, Дніпрян також Козачих Лагерів, Кринків, Пісчаного, Олешок, а також дачі біля Антонівського мосту, але вони наразі зайняті військовими РФ", - говорить Володимир Молчанов.



Новокаховчанка Жанна розповіла Суспільному, що у місті шириться інформація про підрив росіянами Каховської ГЕС.



"Працівники ГЕС подейкують що росіяни поставили два КамАЗи з тротилом, аби їх підірвати при відступі. Жителям Нової Каховки пропонують виїхати в Крим або Краснодарський край", - каже Жанна.



Жінка виїжджати не планує, до можливих надзвичайних ситуацій жінка готова.



"Хай їдуть ті, хто перетворює наше життя на кошмар. І вони поїдуть, або їх повезуть у мішках. Ми зробили запаси їжі та води, перечекаємо", - говорить Жанна.



За словами Новокаховського міського голови Володимира Коваленка, серйозної загрози для жителів міста немає. Наслідки можливого прориву дамби вони вивчали під час навчань з цивільної оборони. Вода у місті може дійти до деяких вулиць.



"У Новій Каховці це могло б дійти до вулиці Дружби (колишня Дзержинського). Стосовно нижньої частини важко сказати. Але мені здається, що це більше абсурдні речі, тому що ця гідроспоруда так планувалася, що навіть якщо буде ядерний удар, то вона витримає певні речі", - розповів Володимир Коваленко.



Він також вважає, що інформація, яку поширюють пропагандистські ЗМІ щодо катастрофічних наслідків від підриву Каховської ГЕС, має на меті викликати паніку та залякати людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові на Херсонщині планують підірвати Каховську ГЕС під час свого відступу з правого берега Дніпра. Ймовірний підрив частини споруд ГЕС глобальної катастрофи не несе.Про це розповів Суспільному експерт Причорноморського центру політичних та соціальних дослідженьНа його думку, удар по шлюзу призведе до підтоплення лівого берега Дніпра. Події можуть розгортатись за одним з таких сценаріїв."Дамба на 4 метри нижче мостового переходу. Якщо знищити верхні шлюзові ворота, то шістнадцятиметрове цунамі по каналу 20 метрів піде прямо на цю дамбу і змиє її. Вода буде знижуватись, бо Дніпро ширший ніж шлюзовий канал. Висота хвилі буде приблизно 2,5 метра і вона вдарить по берегу Нової Каховки в районі електроопор, де вони переходять до підстанції. Там житла немає. Просто зелені насадження", - розказує Володимир.Ні люди, ні їх майно не постраждають, бо їх там фізично немає, говорить Володимир Молчанов. Далі хвиля піде, зменшуючись у висоті. "Велика вода" має зруйнувати переправи, які будували росіяни, але частково підтопить і оселі деяких лівобережних сіл, каже експерт."На лівому березі скоріш за все підтопить підвали у прибережних будинках Нової Каховки, Дніпрян також Козачих Лагерів, Кринків, Пісчаного, Олешок, а також дачі біля Антонівського мосту, але вони наразі зайняті військовими РФ", - говорить Володимир Молчанов.Новокаховчанкарозповіла Суспільному, що у місті шириться інформація про підрив росіянами Каховської ГЕС."Працівники ГЕС подейкують що росіяни поставили два КамАЗи з тротилом, аби їх підірвати при відступі. Жителям Нової Каховки пропонують виїхати в Крим або Краснодарський край", - каже Жанна.Жінка виїжджати не планує, до можливих надзвичайних ситуацій жінка готова."Хай їдуть ті, хто перетворює наше життя на кошмар. І вони поїдуть, або їх повезуть у мішках. Ми зробили запаси їжі та води, перечекаємо", - говорить Жанна.За словами Новокаховського міського голови Володимира Коваленка, серйозної загрози для жителів міста немає. Наслідки можливого прориву дамби вони вивчали під час навчань з цивільної оборони. Вода у місті може дійти до деяких вулиць."У Новій Каховці це могло б дійти до вулиці Дружби (колишня Дзержинського). Стосовно нижньої частини важко сказати. Але мені здається, що це більше абсурдні речі, тому що ця гідроспоруда так планувалася, що навіть якщо буде ядерний удар, то вона витримає певні речі", - розповів Володимир Коваленко.Він також вважає, що інформація, яку поширюють пропагандистські ЗМІ щодо катастрофічних наслідків від підриву Каховської ГЕС, має на меті викликати паніку та залякати людей.

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