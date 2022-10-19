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Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари «Шахедами» по Україні, – ЗМІ

Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари «Шахедами» по Україні, – ЗМІ
Посли країн-членів Європейського Cоюзу у середу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від європейського дипломата, пише "Європейська правда".

Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер, 20 жовтня.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав він.

Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у документі.

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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