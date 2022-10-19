Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари «Шахедами» по Україні, – ЗМІ





Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від європейського дипломата, пише



Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер, 20 жовтня.



"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав він.



Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".



"Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у документі.



У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посли країн-членів Європейського Cоюзу у середу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від європейського дипломата, пише "Європейська правда" Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер, 20 жовтня."Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав він.Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед"."Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у документі.У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

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