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На Київщині знайшли російський дрон-розвідник

На Київщині знайшли російський дрон-розвідник
Мешканець села Любимівка у Київській області знайшов безпілотник російських окупантів та повідомив про це поліцію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу “Орлан-10” будуть визначати відповідні силові структури”, - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

В поліції звернулись до громадян із проханням - якщо ви почули гучний звук у небі, побачили дрон чи ракету, телефонуйте до поліції на лінію "102" або сповіщайте інші канали Сил протиповітряної оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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