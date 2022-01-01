На Київщині знайшли російський дрон-розвідник
Сьогодні, 02:04
Мешканець села Любимівка у Київській області знайшов безпілотник російських окупантів та повідомив про це поліцію.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу “Орлан-10” будуть визначати відповідні силові структури”, - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
В поліції звернулись до громадян із проханням - якщо ви почули гучний звук у небі, побачили дрон чи ракету, телефонуйте до поліції на лінію "102" або сповіщайте інші канали Сил протиповітряної оборони.
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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу “Орлан-10” будуть визначати відповідні силові структури”, - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
В поліції звернулись до громадян із проханням - якщо ви почули гучний звук у небі, побачили дрон чи ракету, телефонуйте до поліції на лінію "102" або сповіщайте інші канали Сил протиповітряної оборони.
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