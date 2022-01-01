Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: не вступайте в російську армію





Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, пише



"Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території", - заявив Зеленський.



"Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції", - наголосив президент.



"І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів...", - сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський просить українців на окупованих територіях не вступати в російську окупаційну армію.Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, пише УНІАН "Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території", - заявив Зеленський."Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції", - наголосив президент."І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів...", - сказав Зеленський.

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