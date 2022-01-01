20 жовтня на Волині: гортаючи календар

20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії Лідія Шепель.

За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Сергіями.

20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного Комітету у справах охорони державного кордону України сформували Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем частини.

Крім того, указом Президента України від 17 січня 2005 року введено щорічне проведення 20 жовтня Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.

20 жовтня святкують День військового зв'язківця. Військовий зв’язок є невід’ємною складовою частиною управління Збройними Силами, його матеріальною основою. Від його стану та функціонування багато в чому залежать оперативність керівництва військами, своєчасність застосування бойових засобів і зброї.

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Теги: Календар, Волинь
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