Про пухнастого тероборонівця і знищені «Шахіди»: добрі новини від ВолиньPost за 19 жовтня

У постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і фокусуємось лише на добрих новинах, хоч і крізь призму війни. Сьогодні, наприклад, Повітряні сили знищили чимало ворожих пташок. А ще ми писали про котика у волинській теробороні та братів-нацгвардійців.Про ці та інші позитивні новини – у підбірці заДякуємо за допомогу друзям-партнерам! Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.Окрім того, Німеччина передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів тероборонівець.Волинські спортсмени вдало виступили на турнірі з жиму лежачи «WEST BENCH PRESS CUP». На змаганнях спортсмени встановлювали особисті та загальноукраїнські рекорди.у ваговій категорії до 47 кг показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кг (PR).у новій для себе категорії до 57 кг, з власною вагою 54 кг, підкорила нову для себе вагу у 150 кг (PR)!Традиційна і дуже добра статистика. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:особового складу - близько 66280 (+430) осіб;танків - 2554 (+6);бойових броньованих машин - 5235 (+16);артилерійських систем - 1637 (+15);РСЗВ - 372 (+0);засобів ППО - 189 (+1);літаків - 269 (+1);гелікоптерів - 242 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);крилатих ракет - 323 (+5);кораблів/катерів - 16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);спеціальної техніки - 146 (+2).І такі "пташки" збивають ЗСУ!"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", – йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.Мінус один! Близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.У лавах Національної гвардії України служать два брати з Волині:. Вони пожертвували закордонною кар’єрою і студентським життям заради війська.Брати не полишають своїх мрій і планів. Максим після перемоги хоче отримати ще й третю – цього разу юридичну – освіту. А Василь із настанням миру планує допрацювати контракт за кордоном і повернутися відбудовувати Україну.Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 ППО в Україні збили 12 ворожих цілей. Погодьтесь, це надто потужно!Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збили 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлили сили ППО СВ.