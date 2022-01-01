Про пухнастого тероборонівця і знищені «Шахіди»: добрі новини від ВолиньPost за 19 жовтня

Про пухнастого тероборонівця і знищені «Шахіди»: добрі новини від ВолиньPost за 19 жовтня
У постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і фокусуємось лише на добрих новинах, хоч і крізь призму війни. Сьогодні, наприклад, Повітряні сили знищили чимало ворожих пташок. А ще ми писали про котика у волинській теробороні та братів-нацгвардійців.

Про ці та інші позитивні новини – у підбірці за 19 жовтня.

Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання

Дякуємо за допомогу друзям-партнерам! Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.

Окрім того, Німеччина передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.

Волинські тероборонівці прихистили котика

«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»

Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.

«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів тероборонівець.

Волинянка встановила рекорд України з жиму лежачи

Волинські спортсмени вдало виступили на турнірі з жиму лежачи «WEST BENCH PRESS CUP». На змаганнях спортсмени встановлювали особисті та загальноукраїнські рекорди.

Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кг показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кг (PR).

Оксана Ведмідь у новій для себе категорії до 57 кг, з власною вагою 54 кг, підкорила нову для себе вагу у 150 кг (PR)!

Вітаємо і зичимо ще більше нагород!

ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів, 5 ракет та один російський літак

Традиційна і дуже добра статистика. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 66280 (+430) осіб;
танків - 2554 (+6);
бойових броньованих машин - 5235 (+16);
артилерійських систем - 1637 (+15);
РСЗВ - 372 (+0);
засобів ППО - 189 (+1);
літаків - 269 (+1);
гелікоптерів - 242 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);
крилатих ракет - 323 (+5);
кораблів/катерів - 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);
спеціальної техніки - 146 (+2).

Повітряні сили України вже збили 223 «шахеди»

І такі "пташки" збивають ЗСУ!

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", – йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52

Мінус один! Близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.

Пожертвували кар'єрою та студентством: у Луцьку служать два брати-нацгвардійці

У лавах Національної гвардії України служать два брати з Волині: Василь і Максим. Вони пожертвували закордонною кар’єрою і студентським життям заради війська.

Брати не полишають своїх мрій і планів. Максим після перемоги хоче отримати ще й третю – цього разу юридичну – освіту. А Василь із настанням миру планує допрацювати контракт за кордоном і повернутися відбудовувати Україну.

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ППО сьогодні знищили вже 12 ворожих цілей

Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 ППО в Україні збили 12 ворожих цілей. Погодьтесь, це надто потужно!

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збили 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлили сили ППО СВ.

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