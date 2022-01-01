Волинянка встановила рекорд України з жиму лежачи

Волинянка встановила рекорд України з жиму лежачи
Волинські спортсмени вдало виступили на турнірі з жиму лежачи «WEST BENCH PRESS CUP». На змаганнях спортсмени встановлювали особисті та загальноукраїнські рекорди.

Про це повідомив тренер команди «Volyn Strength» Олег Хом`як.

Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кг показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кг (PR).

Оксана Ведмідь у новій для себе категорії до 57 кг, з власною вагою 54 кг, підкорила нову для себе вагу у 150 кг (PR)!

Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кг посіла третє місце, і теж з особистим рекордом- 67,5 кг.

Сергій Деняк у категорії до 105 кг витиснув штангу вагою 210 кг у свої 56 рочків та зайняв 4 сходинку турнірної таблиці.

В абсолютному заліку турніру Ведмідь Оксана стала абсолютною чемпіонкою, Мотрунчик Оксана посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.

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Теги: Волинь, спорт, Луцьк
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