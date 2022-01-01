Волинянка встановила рекорд України з жиму лежачи
Сьогодні, 08:35
Волинські спортсмени вдало виступили на турнірі з жиму лежачи «WEST BENCH PRESS CUP». На змаганнях спортсмени встановлювали особисті та загальноукраїнські рекорди.
Про це повідомив тренер команди «Volyn Strength» Олег Хом`як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кг показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кг (PR).
Оксана Ведмідь у новій для себе категорії до 57 кг, з власною вагою 54 кг, підкорила нову для себе вагу у 150 кг (PR)!
Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кг посіла третє місце, і теж з особистим рекордом- 67,5 кг.
Сергій Деняк у категорії до 105 кг витиснув штангу вагою 210 кг у свої 56 рочків та зайняв 4 сходинку турнірної таблиці.
В абсолютному заліку турніру Ведмідь Оксана стала абсолютною чемпіонкою, Мотрунчик Оксана посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив тренер команди «Volyn Strength» Олег Хом`як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кг показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кг (PR).
Оксана Ведмідь у новій для себе категорії до 57 кг, з власною вагою 54 кг, підкорила нову для себе вагу у 150 кг (PR)!
Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кг посіла третє місце, і теж з особистим рекордом- 67,5 кг.
Сергій Деняк у категорії до 105 кг витиснув штангу вагою 210 кг у свої 56 рочків та зайняв 4 сходинку турнірної таблиці.
В абсолютному заліку турніру Ведмідь Оксана стала абсолютною чемпіонкою, Мотрунчик Оксана посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 19 жовтня
Сьогодні, 09:10
Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Волинянка встановила рекорд України з жиму лежачи
Сьогодні, 08:35
Україна підписала безвіз із країною в Центральній Америці
Сьогодні, 07:33
На вулиці Соборності у Луцьку намалювали нову розмітку. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Медіа