На вулиці Соборності у Луцьку намалювали нову розмітку. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Главічка.



Також на проспекті встановили нові дорожні знаки.



Зі слів керівника міського відділу транспорту, нову розмітку нанесли, аби розвантажити трафік на непарній стороні проспекту Соборності.



"Пріоритетом є рух громадського транспорту. Це дасть змогу пасажирам, особливо, в пікові години, доїхати до місця роботи. Рух по цій смузі дозволяється лише тролейбусам і автобусам. Крім того, велосипедисти мають право заїжджати", – каже Главічка.



Нові знаки та дорожня розмітка погоджені з обласним управлінням патрульної поліції, - каже керівник відділу безпеки дорожнього руху В’ячеслав Кирикилиця. З його слів, водії можуть заїжджати у двори через смугу для руху громадського транспорту.



"Щодо руху до поворотів праворуч, в тому числі у двори, відповідно до правил дорожнього руху, де є дозволено, відповідає дорожня розмітка та дорожні знаки, в певних місцях можна здійснювати поворот праворуч", – зазначив керівник відділу безпеки дорожнього руху.



За словами Віктора Главічки, нині відділ транспорту вивчає, де ще в місті можна відокремити смуги для громадського транспорту. Зокрема, планують це зробити на парній стороні проспекту Соборності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Соборності у Луцьку з'явилася нова дорожня розмітка. Від Храму Всіх Святих Землі Волинської й до Північного ринку тепер є смуга для руху громадського транспорту.Про це розповів Суспільному керівник міського відділу транспортуТакож на проспекті встановили нові дорожні знаки.Зі слів керівника міського відділу транспорту, нову розмітку нанесли, аби розвантажити трафік на непарній стороні проспекту Соборності."Пріоритетом є рух громадського транспорту. Це дасть змогу пасажирам, особливо, в пікові години, доїхати до місця роботи. Рух по цій смузі дозволяється лише тролейбусам і автобусам. Крім того, велосипедисти мають право заїжджати", – каже Главічка.Нові знаки та дорожня розмітка погоджені з обласним управлінням патрульної поліції, - каже керівник відділу безпеки дорожнього руху В’ячеслав Кирикилиця. З його слів, водії можуть заїжджати у двори через смугу для руху громадського транспорту."Щодо руху до поворотів праворуч, в тому числі у двори, відповідно до правил дорожнього руху, де є дозволено, відповідає дорожня розмітка та дорожні знаки, в певних місцях можна здійснювати поворот праворуч", – зазначив керівник відділу безпеки дорожнього руху.За словами Віктора Главічки, нині відділ транспорту вивчає, де ще в місті можна відокремити смуги для громадського транспорту. Зокрема, планують це зробити на парній стороні проспекту Соборності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію