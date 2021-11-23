Волинські тероборонівці прихистили котика





Про це



Петро – позивний «Іванович» – служить у Силах ТрО з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ. Вдома на чоловіка чекає з Перемогою справжній «дівчачий батальйон»: любляча дружина, дві доньки та дідусева втіха – півторарічна внучка Евеліна.



А ось що «Іванович» розповідає про свого чотирилапого друзяку:



«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»



Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.



«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів Петро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вірні армійські друзі служать у стрілецькій роті одного із окремих батальйонів 100 окремої бригади тероборони Волині – Петро і Кирило (вусатий).Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.Петро – позивний «Іванович» – служить у Силах ТрО з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ. Вдома на чоловіка чекає з Перемогою справжній «дівчачий батальйон»: любляча дружина, дві доньки та дідусева втіха – півторарічна внучка Евеліна.А ось що «Іванович» розповідає про свого чотирилапого друзяку:«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів Петро.

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