Волинські тероборонівці прихистили котика
Сьогодні, 05:24
Вірні армійські друзі служать у стрілецькій роті одного із окремих батальйонів 100 окремої бригади тероборони Волині – Петро і Кирило (вусатий).
Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.
Петро – позивний «Іванович» – служить у Силах ТрО з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ. Вдома на чоловіка чекає з Перемогою справжній «дівчачий батальйон»: любляча дружина, дві доньки та дідусева втіха – півторарічна внучка Евеліна.
А ось що «Іванович» розповідає про свого чотирилапого друзяку:
«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»
Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.
«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів Петро.
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Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.
Петро – позивний «Іванович» – служить у Силах ТрО з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ. Вдома на чоловіка чекає з Перемогою справжній «дівчачий батальйон»: любляча дружина, дві доньки та дідусева втіха – півторарічна внучка Евеліна.
А ось що «Іванович» розповідає про свого чотирилапого друзяку:
«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»
Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.
«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів Петро.
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