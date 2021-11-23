Волинські тероборонівці прихистили котика

Волинські тероборонівці прихистили котика
Вірні армійські друзі служать у стрілецькій роті одного із окремих батальйонів 100 окремої бригади тероборони Волині – Петро і Кирило (вусатий).

Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.

Петро – позивний «Іванович» – служить у Силах ТрО з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ. Вдома на чоловіка чекає з Перемогою справжній «дівчачий батальйон»: любляча дружина, дві доньки та дідусева втіха – півторарічна внучка Евеліна.

А ось що «Іванович» розповідає про свого чотирилапого друзяку:

«Ми його підібрали біля магазину. Вичухали, відмили – і став хороший котик!»

Хвостатий боєць у стрілецькій роті виконує навіть завдання.

«За кухнею дивиться (сміється)! А якщо серйозно, то мишей справно ловить – хоча й зовсім молодий іще. Та найцікавіше, що геть не боїться собак. – Якось відразу троє псів його брали – не взяли!» - розповів Петро.

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Теги: кіт, тероборона Волині
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