Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік - Резніков





Про це у



Він наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради України щодо зільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.



"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.Він наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради України щодо зільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року."Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - сказав він.

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