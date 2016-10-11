Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік - Резніков
Сьогодні, 02:00
Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік.
Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради України щодо зільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.
"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - сказав він.
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Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.
Він наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради України щодо зільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.
"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - сказав він.
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