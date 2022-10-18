Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
Сьогодні, 03:21
За тиждень Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримала зимову військову форму та обладнання.
Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини, - пише LB.
Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тис. пар зимових штанів і 240 тис. зимових шапок для військовослужбовців.
Також Німеччина передала 167 тис. патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.
Крім того, Німеччина планує передати додаткові 5 броньованих інженерних машин, 4 тис. спальних мішків і 35 повноприводних вантажівок.
Як раніше повідомила міністерка оборони Німеччини, посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини, - пише LB.
Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тис. пар зимових штанів і 240 тис. зимових шапок для військовослужбовців.
Також Німеччина передала 167 тис. патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.
Крім того, Німеччина планує передати додаткові 5 броньованих інженерних машин, 4 тис. спальних мішків і 35 повноприводних вантажівок.
Як раніше повідомила міністерка оборони Німеччини, посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
Сьогодні, 03:21
У МОЗ оцінили ризик розповсюдження мавпячої віспи в Україні
Сьогодні, 00:50
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 жовтня
18 жовтень, 23:37
Медіа