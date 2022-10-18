Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання





Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини, - пише



Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тис. пар зимових штанів і 240 тис. зимових шапок для військовослужбовців.



Також Німеччина передала 167 тис. патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.



Крім того, Німеччина планує передати додаткові 5 броньованих інженерних машин, 4 тис. спальних мішків і 35 повноприводних вантажівок.



Як раніше повідомила міністерка оборони Німеччини, посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.

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