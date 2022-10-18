Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання

Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
За тиждень Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримала зимову військову форму та обладнання.

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини, - пише LB.

Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тис. пар зимових штанів і 240 тис. зимових шапок для військовослужбовців.

Також Німеччина передала 167 тис. патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.

Крім того, Німеччина планує передати додаткові 5 броньованих інженерних машин, 4 тис. спальних мішків і 35 повноприводних вантажівок.

Як раніше повідомила міністерка оборони Німеччини, посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.

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Теги: Німеччина, війна, допомога, Україна
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