У МОЗ оцінили ризик розповсюдження мавпячої віспи в Україні
Сьогодні, 00:50
В Україні станом на 18 жовтня зареєстровано 4 випадки мавпячої віспи.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, пише УП.
Наразі у Міністерстві охорони здоров'я ризик розповсюдження хвороби оцінюють як низький.
"Ми маємо 4 випадки в Україні сумарно. Ми не реєстрували протягом останніх двох тижнів якісь випадки. За попередніми даними усі вони не пов'язані між собою, і ми продовжуємо оцінювати ризик поширення як доволі низький", – сказав Кузін.
Головний санлікар України зазначив, що у Європі також зменшується кількість нових випадків хвороби. А усі наявні швидко розслідують епідеміологічні служби.
Нагадаємо, перший в Україні випадок захворювання на віспу мавп, зареєстрували 15 вересня. Другий та третій випадок зафіксували продовж тижня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Основними симптомами є висипка у вигляді пухирців та підвищення температури. Може бути головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, біль у спині, м'язах, сильна слабкість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, пише УП.
Наразі у Міністерстві охорони здоров'я ризик розповсюдження хвороби оцінюють як низький.
"Ми маємо 4 випадки в Україні сумарно. Ми не реєстрували протягом останніх двох тижнів якісь випадки. За попередніми даними усі вони не пов'язані між собою, і ми продовжуємо оцінювати ризик поширення як доволі низький", – сказав Кузін.
Головний санлікар України зазначив, що у Європі також зменшується кількість нових випадків хвороби. А усі наявні швидко розслідують епідеміологічні служби.
Нагадаємо, перший в Україні випадок захворювання на віспу мавп, зареєстрували 15 вересня. Другий та третій випадок зафіксували продовж тижня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
Основними симптомами є висипка у вигляді пухирців та підвищення температури. Може бути головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, біль у спині, м'язах, сильна слабкість.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У МОЗ оцінили ризик розповсюдження мавпячої віспи в Україні
Сьогодні, 00:50
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 жовтня
18 жовтень, 23:37
На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО
18 жовтень, 21:48
Медіа