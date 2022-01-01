19 жовтня на Волині: гортаючи календар

Олександр Згоранець (на фото).



Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



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