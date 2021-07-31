У волинському місті презентували мурал з полоненими прикордонницями. ФОТО





Про це розповіла



На муралі зобразили героїв сьогодення. Зокрема, на одному фрагменті – образ прикордонниці-кінологині Аліни Паніної з Нововолинська, яка була звільнена з російського полону 17 жовтня.



Ще на одному малюнки – військові фельдшери Сергій Власюк та Тарас Хмарук з Нововолинська. Вони загинули, рятуючи життя військовослужбовців.



Також на стінописі зображені фельдшери швидкої допомоги, які нині працюють у Нововолинському відділенні.



Викладачка професійно-технічної освіти з Нововолинська Світлана Войтович створила ескіз стінопису, а художником, який з нею працював був переселенець із Харкова, який нині живе у Нововолинську Максим Плотніков.



"Оскільки забор досить великий – 2,5 метри у висоту та 34 метри у довжину, то до роботи долучився майстер-художник з Нововолинська Павло Москаль. До повномасштабного вторгнення хлопець навчався та жив у Житомирській області, нині ж повернувся у рідне місто", – розповідає Катерина Костючик.



Зі слів Катерини Костючик, на створення муралу витрачали гроші Нововолинської центральної міської лікарні, також допомагали та надавали фарбу благодійники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території центральної міської лікарні Нововолинська двоє художників намалювали патріотичний мурал. Над його створенням працювали від початку літа, презентували роботу 18 жовтня.Про це розповіла Суспільному речниця медустанови Катерина Костючик.На муралі зобразили героїв сьогодення. Зокрема, на одному фрагменті – образ прикордонниці-кінологиніз Нововолинська, яка була звільнена з російського полону 17 жовтня.Ще на одному малюнки – військові фельдшеритаз Нововолинська. Вони загинули, рятуючи життя військовослужбовців.Також на стінописі зображені фельдшери швидкої допомоги, які нині працюють у Нововолинському відділенні.Викладачка професійно-технічної освіти з Нововолинськастворила ескіз стінопису, а художником, який з нею працював був переселенець із Харкова, який нині живе у Нововолинську"Оскільки забор досить великий – 2,5 метри у висоту та 34 метри у довжину, то до роботи долучився майстер-художник з Нововолинська Павло Москаль. До повномасштабного вторгнення хлопець навчався та жив у Житомирській області, нині ж повернувся у рідне місто", – розповідає Катерина Костючик.Зі слів Катерини Костючик, на створення муралу витрачали гроші Нововолинської центральної міської лікарні, також допомагали та надавали фарбу благодійники.

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