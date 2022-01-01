На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО

На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО
На одному із автошляхів Волині загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

Подія трапилася на автошляху поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.

Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Маневичі оперативно загасили пожежу вантажного автомобіля.

Вогонь, що встиг знищити одне колесо авто та півтонни крохмалю, який перевозили у цій вантажівці з причепом, рятувальники приборкали о 14:01.

На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО
На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежа
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