На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО





Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.



Подія трапилася на автошляху поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.



Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Маневичі оперативно загасили пожежу вантажного автомобіля.



Вогонь, що встиг знищити одне колесо авто та півтонни крохмалю, який перевозили у цій вантажівці з причепом, рятувальники приборкали о 14:01.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному із автошляхів Волині загорівся вантажний автомобіль.Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.Подія трапилася на автошляху поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.Працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Маневичі оперативно загасили пожежу вантажного автомобіля.Вогонь, що встиг знищити одне колесо авто та півтонни крохмалю, який перевозили у цій вантажівці з причепом, рятувальники приборкали о 14:01.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію