Гречка в Україні може здешевшати





Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак в етері "Суспільне. Новини", передає



Зараз до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю, що створює умови для зниження ціни на популярну крупу до 60-70 грн за кілограм.



Найбільше гречки зібрали аграрії з Сумщини - 15,5 тис. т., попри складнощі збору врожаю на прикордонних зонах, де велися активні бойові дії й зруйнувалася інфраструктура. На другому й третьому місцях Житомирщина із Хмельниччиною з результатами близько 15,2 тис.т. гречки.



Загалом станом на 17 жовтня відомо про 120 тис. т. зібраної гречки, а до кінця сезону очікується понад 150 тис. т. нового врожаю.



Водночас, за словами Віштака, дощовий вереснь затримав збір пізньої групи зернових, зокрема гречки, на два тижні. Але разом з цим цьогорічний врожай повністю забезпечить внутрішню потребу України в зернових, олійних і цукрі, а також збереже експортний потенціал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ціни на гречку суттєво зросли ще з початку повномасштабної російсько-української війни, але вже незабаром вартість цієї крупи може знизитися до 60-70 грн/кг завдяки новому врожаю.Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітикив етері "Суспільне. Новини", передає SEEDS. Зараз до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю, що створює умови для зниження ціни на популярну крупу до 60-70 грн за кілограм.Найбільше гречки зібрали аграрії з Сумщини - 15,5 тис. т., попри складнощі збору врожаю на прикордонних зонах, де велися активні бойові дії й зруйнувалася інфраструктура. На другому й третьому місцях Житомирщина із Хмельниччиною з результатами близько 15,2 тис.т. гречки.Загалом станом на 17 жовтня відомо про 120 тис. т. зібраної гречки, а до кінця сезону очікується понад 150 тис. т. нового врожаю.Водночас, за словами Віштака, дощовий вереснь затримав збір пізньої групи зернових, зокрема гречки, на два тижні. Але разом з цим цьогорічний врожай повністю забезпечить внутрішню потребу України в зернових, олійних і цукрі, а також збереже експортний потенціал.

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