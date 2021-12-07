Гречка в Україні може здешевшати

Гречка в Україні може здешевшати
В Україні ціни на гречку суттєво зросли ще з початку повномасштабної російсько-української війни, але вже незабаром вартість цієї крупи може знизитися до 60-70 грн/кг завдяки новому врожаю.

Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак в етері "Суспільне. Новини", передає SEEDS.

Зараз до переробних підприємств надходить гречка з нового врожаю, що створює умови для зниження ціни на популярну крупу до 60-70 грн за кілограм.

Найбільше гречки зібрали аграрії з Сумщини - 15,5 тис. т., попри складнощі збору врожаю на прикордонних зонах, де велися активні бойові дії й зруйнувалася інфраструктура. На другому й третьому місцях Житомирщина із Хмельниччиною з результатами близько 15,2 тис.т. гречки.

Загалом станом на 17 жовтня відомо про 120 тис. т. зібраної гречки, а до кінця сезону очікується понад 150 тис. т. нового врожаю.

Водночас, за словами Віштака, дощовий вереснь затримав збір пізньої групи зернових, зокрема гречки, на два тижні. Але разом з цим цьогорічний врожай повністю забезпечить внутрішню потребу України в зернових, олійних і цукрі, а також збереже експортний потенціал.

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Теги: гречка, ціни, України
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