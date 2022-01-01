Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня

Весь день 19 жовтня у Луцьку буде хмарним. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 14°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.