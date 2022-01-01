Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
Весь день 19 жовтня у Луцьку буде хмарним. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 14°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 14°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.
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