Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
Весь день 19 жовтня у Луцьку буде хмарним. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 14°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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