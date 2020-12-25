ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня

ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня
Синод ПЦУ дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання

Про це повідомляє Православна церква України.

Під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви було ухвалене рішення "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р".

"Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), вирішив:

там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового", – повідомляють у ПЦУ.

Усі, хто братиме участь у богослужінні 25 грудня, у цей день звільняються від обмежень посту.

Письмову інформацію про різдвяне богослужіння 25 грудня, а також про кількість його учасників пізніше потрібно буде надати до Київської Митрополії. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту.

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Теги: Різдво, ПЦУ, 25 грудня
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