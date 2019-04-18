На «Ягодині» значно зменшилася кількість вантажівок у чергах





Про це



Зокрема, станом на сьогодні, 18 жовтня, ця черга становить 150 ваговозів загальною масою понад 7,5 тонн, що менше пікових навантажень вересня у 20 разів.



Тенденція мінімалізації часу очікування українського експорту на перетин кордону тримається уже майже місяць і досягнута завдяки спільним українсько-польським міжурядовим домовленостям.



У першій половині жовтня порівняно з таким же періодом вересня кількість пропущених транспортних засобів збільшилася на 52 відсотки. Експортні оформлення становили від 206 до 349, імпортні - від 282 до 443 вантажівок за зміну (12 годин).



Тобто, водії, які очікують на пропуск через "Ягодин-Дорогуськ" сьогодні, за умови чіткого дотримання митних правил та відсутності у контролюючих органів України чи Польщі підстав для відмови у пропуску, зможуть продовжити свій рейс у Європу на дату прибуття до пункту пропуску.



Через це з часом планують переглянути прийняті у червні цього року обмеження щодо пасажирських перевезень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість вантажів, які очікують на виїзд з України перед міжнародним автомобільним пунктом пропуску "Ягодин - Дорогуськ" суттєво скоротився.Про це повідомили у Волинській митниці.Зокрема, станом на сьогодні, 18 жовтня, ця черга становить 150 ваговозів загальною масою понад 7,5 тонн, що менше пікових навантажень вересня у 20 разів.Тенденція мінімалізації часу очікування українського експорту на перетин кордону тримається уже майже місяць і досягнута завдяки спільним українсько-польським міжурядовим домовленостям.У першій половині жовтня порівняно з таким же періодом вересня кількість пропущених транспортних засобів збільшилася на 52 відсотки. Експортні оформлення становили від 206 до 349, імпортні - від 282 до 443 вантажівок за зміну (12 годин).Тобто, водії, які очікують на пропуск через "Ягодин-Дорогуськ" сьогодні, за умови чіткого дотримання митних правил та відсутності у контролюючих органів України чи Польщі підстав для відмови у пропуску, зможуть продовжити свій рейс у Європу на дату прибуття до пункту пропуску.Через це з часом планують переглянути прийняті у червні цього року обмеження щодо пасажирських перевезень.

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