Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном
Сьогодні, 18:00
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.
Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.
"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.
Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.
"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.
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