НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами





Про це повідомляє Єнса Столтенберга на Берлінському зовнішньополітичному форумі.



"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив він.



Нагадаємо, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТОна Берлінському зовнішньополітичному форумі."НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив він.Нагадаємо, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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