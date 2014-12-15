НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами

НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами
Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Теги: НАТО, допомога, дрони
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