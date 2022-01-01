Добрі новини від ВолиньPost за 18 жовтня





Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 18 жовтня:



Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе



Вісім іранських дронів знищили у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".



Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК. Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.



У Луцьку безоплатно навчають самообороні усіх охочих



У Молодіжному центрі Волині, що в Луцьку, з початку повномасштабної війни відбуваються заняття з самооборони для дітей та дорослих. Зі сформованої групи на навчання приходять до 20 людей.



Раніше ці курси проводила патрульна поліція. Після того, як правоохоронці відправилися на ротацію, говорить Юрій Семчук, проводили заняття для лучан почали запрошувати спортсменів і тренерів різних видів єдиноборств.



Тренування відбуваються в Луцьку двічі на тиждень у вечірню пору. Заняття безплатні для всіх охочих.



Донеччанин облаштував на Волині господарство. ВІДЕО



Фермер Сергій Свириденко вивіз на Волинь півтори сотні кіз із Донецької області. Випасає тварин на території села Дідичі Олицької громади, куди переїхав жити. Тварин евакуював на двоповерховій вантажівці – скотовозі. Усі кози різних порід, а також є англо-нубійський цап.



Розведенням кіз почав займатися у 2016 році, коли завершив службу в Збройних силах України. Господарював у селі Іванопілля Краматорського району. Після повномасштабного вторгнення Росії, говорить, працювати там стало небезпечно, тому приїхав на запрошення волинського фермера Івана Будя.



У планах донеччанина – відновлення виробництва крафтових сирів, бринзи зокрема, із козячого молока, чим займався раніше. Уже встановив необхідне обладнання.



Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук



Учора, 17 жовтня, під час масштабного обміну полоненими додому повернулася лучанка-прикордонниця Людмила Кравчук. Відомо, що жінка – 1975 року народження, військова медикиня. Потрапила у полон у квітні в Маріуполі.



Нагадаємо, раніше міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що



ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників



Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб,

танків ‒ 2 548 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,

артилерійських систем – 1 622 (+23) од,

РСЗВ – 372 (+6) од,

засобів ППО – 188 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),

крилатих ракет ‒ 318 (+2),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 144 (+0).



У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО



Нацгвардійці прурочили своє весілля до Дня захисників і захисниць

Діана та Артем познайомилися на службі в одній із частин Національної гвардії України. Віднедавна вони – подружжя.



«Ми хотіли, щоб дата весілля припадала на День захисників і захисниць України. Але знали, що саме цього дня я матиму відповідальну роботу. У мої обов'язки входить організація дозвілля особового складу у вихідні і святкові дні. Тому ми обрали для весілля наступний день – 15 жовтня», - сказали молодята.



НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами



Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.



Волинські тероборонівці прихистили котика



Наші військові не втрачають свою людяність до тваринок. Вірні армійські друзі служать у стрілецькій роті одного із окремих батальйонів 100 окремої бригади тероборони Волині – Петро і Кирило (вусатий).



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