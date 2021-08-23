У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО
Сьогодні, 15:28
Нацгвардійці прурочили своє весілля до Дня захисників і захисниць
Діана та Артем познайомилися на службі в одній із частин Національної гвардії України. Віднедавна вони – подружжя.
Про це розповіли у пресслужбі в/ч 1141 НГУ.
«Ми хотіли, щоб дата весілля припадала на День захисників і захисниць України. Але знали, що саме цього дня я матиму відповідальну роботу. У мої обов'язки входить організація дозвілля особового складу у вихідні і святкові дні. Тому ми обрали для весілля наступний день – 15 жовтня», - сказали молодята.
Служба, особливо в період воєнного стану, залишає не так багато часу для особистого життя. Але молодята навчилися цінувати кожну хвилину.
«Плани на майбутнє зараз важко будувати, але ми налаштовані багато вчитися, вдосконалюватись і працювати, щоб досягти своїх цілей», - каже Діана.
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Діана та Артем познайомилися на службі в одній із частин Національної гвардії України. Віднедавна вони – подружжя.
Про це розповіли у пресслужбі в/ч 1141 НГУ.
«Ми хотіли, щоб дата весілля припадала на День захисників і захисниць України. Але знали, що саме цього дня я матиму відповідальну роботу. У мої обов'язки входить організація дозвілля особового складу у вихідні і святкові дні. Тому ми обрали для весілля наступний день – 15 жовтня», - сказали молодята.
Служба, особливо в період воєнного стану, залишає не так багато часу для особистого життя. Але молодята навчилися цінувати кожну хвилину.
«Плани на майбутнє зараз важко будувати, але ми налаштовані багато вчитися, вдосконалюватись і працювати, щоб досягти своїх цілей», - каже Діана.
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