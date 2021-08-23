У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО

Нацгвардійці прурочили своє весілля до Дня захисників і захисницьтапознайомилися на службі в одній із частин Національної гвардії України. Віднедавна вони – подружжя.Про це розповіли у пресслужбі в/ч 1141 НГУ.«Ми хотіли, щоб дата весілля припадала на День захисників і захисниць України. Але знали, що саме цього дня я матиму відповідальну роботу. У мої обов'язки входить організація дозвілля особового складу у вихідні і святкові дні. Тому ми обрали для весілля наступний день – 15 жовтня», - сказали молодята.Служба, особливо в період воєнного стану, залишає не так багато часу для особистого життя. Але молодята навчилися цінувати кожну хвилину.«Плани на майбутнє зараз важко будувати, але ми налаштовані багато вчитися, вдосконалюватись і працювати, щоб досягти своїх цілей», - каже Діана.