У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО

У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО
Нацгвардійці прурочили своє весілля до Дня захисників і захисниць
Діана та Артем познайомилися на службі в одній із частин Національної гвардії України. Віднедавна вони – подружжя.

Про це розповіли у пресслужбі в/ч 1141 НГУ.

«Ми хотіли, щоб дата весілля припадала на День захисників і захисниць України. Але знали, що саме цього дня я матиму відповідальну роботу. У мої обов'язки входить організація дозвілля особового складу у вихідні і святкові дні. Тому ми обрали для весілля наступний день – 15 жовтня», - сказали молодята.
У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО

Служба, особливо в період воєнного стану, залишає не так багато часу для особистого життя. Але молодята навчилися цінувати кожну хвилину.

«Плани на майбутнє зараз важко будувати, але ми налаштовані багато вчитися, вдосконалюватись і працювати, щоб досягти своїх цілей», - каже Діана.
У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нацгвардія, весілля, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Соборності у Луцьку перенесли зупинку
Сьогодні, 16:00
До України йдуть циклон та атмосферні фронти
Сьогодні, 15:41
У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:10
В Україні відкрили державний інтернет-магазин дров для населення
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
23 серпень, 2021, 11:48
У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО
20 серпень, 2021, 21:35
Луцький нацгвардієць з собакою-напарником крокуватимуть на параді до Дня незалежності. ФОТО Луцький нацгвардієць з собакою-напарником крокуватимуть на параді до Дня незалежності. ФОТО
10 серпень, 2021, 22:59
У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці. ФОТО У Луцьку до військової частини Нацгвардії прибули перші новобранці. ФОТО
16 квітень, 2021, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
На Соборності у Луцьку перенесли зупинку
Сьогодні, 16:00
 0
До України йдуть циклон та атмосферні фронти
Сьогодні, 15:41
 0
У Луцьку одружилися нацгвардійці, які познайомилися на службі. ФОТО
Сьогодні, 15:28
 0
У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8