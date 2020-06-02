До України йдуть циклон та атмосферні фронти





Про це в коментарі Стас Щедрін.



"Починаючи від 19 жовтня і до 24-25 жовтня до України надійдуть циклон та його атмосферні фронти, які зумовлять по всій країні, окрім півдня, дощі з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання від 4° тепла до 5° морозу вночі та до 0-6° вдень. У південній частині нашої країни снігу поки що не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою", - прогнозує синоптик.



Він також додає, що така погода протримається в Україні не довго і вже від 23-24 жовтня знову очікується потепління аж до 15-18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України йде похолодання з дощами, мокрим снігом та морозами вночі. Проте протримається воно не довго.Про це в коментарі ТСН.ua розповів народний синоптик"Починаючи від 19 жовтня і до 24-25 жовтня до України надійдуть циклон та його атмосферні фронти, які зумовлять по всій країні, окрім півдня, дощі з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання від 4° тепла до 5° морозу вночі та до 0-6° вдень. У південній частині нашої країни снігу поки що не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою", - прогнозує синоптик.Він також додає, що така погода протримається в Україні не довго і вже від 23-24 жовтня знову очікується потепління аж до 15-18°.

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