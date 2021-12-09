У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО

У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку за 50 тисяч доларів продають задньопривідний дводверний седан «Запорожець» 1983 року випуску.

Таке оголошення з'явилося на одному з найпопулярніших сайтів продажу вживаних автомобілів, інформує «Апостроф».

Пробіг ЗАЗ-968 складає всього 45 км, майже сорок років авто «пилилося» у гаражі.

Як зазначає продавець, автомобіль досі у заводському мастилі, тому зберігся на «відмінно». Крім того, власник пропонує оригінальну документацію на машину в комплекті із радянськими книгами з ремонту авто.

«Єдиний екземпляр! ЗИП комплектація, поставлений на облік є всі похідні документи(постановка на чергу, заказ наряд, квитанції і тд.), повний бак 72-го бензину», – зазначив продавець раритету.

Авто оснащене 1,2-літровим двигуном потужністю 45 кінських сил і здатне розвивати швидкість понад 100 км/год. Даний ЗАЗ-968М має повністю ручне керування, для водіїв з інвалідністю.

У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку унікальний «Запорожець» продають за 50 тисяч доларів. ФОТО

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Теги: Запорожець, Луцьк, продаж
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