Українським водіям готують нові штрафи: що потрібно знати

Українським водіям готують нові штрафи: що потрібно знати
Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, у частині 1 статті 121-3 КУпАП передбачений штраф у 850 гривень за такі порушення ПДР:

▪️управління авто без номерів;
▪️управління авто з номером, що не належить йому;
▪️використання номерного знаку, який відповідає встановленим нормам (перевернутого, закритого, брудного, не підсвіченого).

Нова норма передбачена частиною 2 статті 121-3 КУпАП, якою запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, тощо.

У цьому випадку – штраф 1700 гривень, за повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.

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Теги: Водії, штрафи
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