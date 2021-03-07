Українським водіям готують нові штрафи: що потрібно знати

Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів.Про це повідомляється на сайті парламенту.Так, у частині 1 статті 121-3 КУпАП передбачений штраф у 850 гривень за такі порушення ПДР:▪️управління авто без номерів;▪️управління авто з номером, що не належить йому;▪️використання номерного знаку, який відповідає встановленим нормам (перевернутого, закритого, брудного, не підсвіченого).Нова норма передбачена частиною 2 статті 121-3 КУпАП, якою запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, тощо.У цьому випадку – штраф 1700 гривень, за повторного порушення ця сума зростає до 3400 гривень, а водія можуть позбавити прав на 3-6 місяців.