Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією





Про це йдеться на сайті парламенту, пише



У пояснювальній записці проєкту постанови депутати зазначають, що після розпаду Радянського Союзу Чеченська Республіка Ічкерія відмовилася увійти до складу РФ та захотіла повного виведення російських військ зі своєї території.



«Всупереч фундаментальному принципу рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у Статуті ООН, рф вдалася до насильницького захоплення територій, розпочавши військове вторгнення, яке мало назву "операція з наведення конституційного ладу"», — пишуть у записці.



Автори постанови нагадують, що росіяни під час війни здійснювали масовані обстріли чеченських міст та сіл, зокрема забороненими боєприпасами. Українські депутати вважають, що схвалення цієї постанови підкреслить підтримку прагнення чеченців до незалежності, а засудження воєнних злочинів — сприятиме історичній справедливості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.Про це йдеться на сайті парламенту, пише Громадське У пояснювальній записці проєкту постанови депутати зазначають, що після розпаду Радянського Союзу Чеченська Республіка Ічкерія відмовилася увійти до складу РФ та захотіла повного виведення російських військ зі своєї території.«Всупереч фундаментальному принципу рівноправності та самовизначення народів, закріпленому у Статуті ООН, рф вдалася до насильницького захоплення територій, розпочавши військове вторгнення, яке мало назву "операція з наведення конституційного ладу"», — пишуть у записці.Автори постанови нагадують, що росіяни під час війни здійснювали масовані обстріли чеченських міст та сіл, зокрема забороненими боєприпасами. Українські депутати вважають, що схвалення цієї постанови підкреслить підтримку прагнення чеченців до незалежності, а засудження воєнних злочинів — сприятиме історичній справедливості.

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