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Внаслідок ракетного удару по енергообʼєкту в Києві є поранені та загиблі

Внаслідок ракетного удару по енергообʼєкту в Києві є поранені та загиблі
Внаслідок ракетного удару по енергетичному обʼєкту в Києві, за попередніми даними, загинули двоє людей, одна була поранена.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Ракетна атака на енергетичну інфраструктуру Києва - розпочато кримінальне провадження

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

За даними слідства, 18 жовтня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

На місці події працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня Росія вдарила по енергообʼєктах Дніпра, Житомира і Києва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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