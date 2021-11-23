СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 «Мрія»

Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.Про це інформують у пресслужбі відомства.Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака.Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.Так, колишнього гендиректора ДП викрили на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич.Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.За цим фактом ексдиректору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 «Мрія».