У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь

У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь
У Луцьку муніципалам вдалося придбати пиво у супермаркеті в нічний час, коли продаж алкоголю у місті заборонений.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

«Департамент муніципальної варти продовжує роботу щодо перевірки магазинів на предмет дотримання вимог рішення Луцької міської ради № 9/23 від 20.04.2011 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» зі змінами, а саме: заборона продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 08.00 години», – йдеться у дописі.

У вівторок, 18 жовтня, продавець супермаркету «АТБ», що розташований на вул. Бенделіані, 1, порушив цю заборону та продав пиво покупцеві у нічний час.
У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь

На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13 600 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: муніципали, алкоголь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 «Мрія»
Сьогодні, 13:12
Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр
Сьогодні, 12:55
У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь
Сьогодні, 12:43
У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 12:31
ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
07 листопад, 2020, 17:13
У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем У двох магазинах Луцька незаконно торгували алкоголем
11 серпень, 2020, 10:26
У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час У Луцьку продавчиня торгувала алкоголем у заборонений час
28 травень, 2020, 17:56
У Луцьку викрили продавців, які торгують алкоголем у заборонений час У Луцьку викрили продавців, які торгують алкоголем у заборонений час
21 травень, 2020, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок ракетного удару по енергообʼєкту в Києві є поранені та загиблі
Сьогодні, 13:20
 0
СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 «Мрія»
Сьогодні, 13:12
 0
Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр
Сьогодні, 12:55
 0
У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь
Сьогодні, 12:43
 0
У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8