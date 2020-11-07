У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь





Про це



«Департамент муніципальної варти продовжує роботу щодо перевірки магазинів на предмет дотримання вимог рішення Луцької міської ради № 9/23 від 20.04.2011 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» зі змінами, а саме: заборона продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 08.00 години», – йдеться у дописі.



У вівторок, 18 жовтня, продавець супермаркету «АТБ», що розташований на вул. Бенделіані, 1, порушив цю заборону та продав пиво покупцеві у нічний час.



На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.



Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13 600 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку муніципалам вдалося придбати пиво у супермаркеті в нічний час, коли продаж алкоголю у місті заборонений.Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.«Департамент муніципальної варти продовжує роботу щодо перевірки магазинів на предмет дотримання вимог рішення Луцької міської ради № 9/23 від 20.04.2011 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» зі змінами, а саме: заборона продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 08.00 години», – йдеться у дописі.У вівторок, 18 жовтня, продавець супермаркету «АТБ», що розташований на вул. Бенделіані, 1, порушив цю заборону та продав пиво покупцеві у нічний час.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13 600 грн.

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