У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами

У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
У деокупованому Лимані на Донеччині поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей, вбитих росіянами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.
У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

Два тижні тривають слідчі дії в Лимані - на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.


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Теги: діти, ексгумували, Лиман
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