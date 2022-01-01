У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 12:31
У деокупованому Лимані на Донеччині поліція ексгумувала тіла п’ятьох дітей, вбитих росіянами.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.
Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.
Два тижні тривають слідчі дії в Лимані - на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.
Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.
Два тижні тривають слідчі дії в Лимані - на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр
Сьогодні, 12:55
У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь
Сьогодні, 12:43
У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 12:31
ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників
Сьогодні, 12:20
20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 12:18
Медіа