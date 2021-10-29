20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 12:18
В четвер, 20 жовтня, Луцькрада почне подавати теплоносій в комунальні лікувальні заклади громади та лікувальні заклади обласного підпорядкування, які обслуговуються ДКП "Луцьктепло".
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"Теплоносій в житлові будинки буде подаватися згодом, адже вихідні та весь насупний тиждень синоптики передають віносно теплу погоду до +16 вдень та до +9 градусів за Цельсієм вночі", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"Теплоносій в житлові будинки буде подаватися згодом, адже вихідні та весь насупний тиждень синоптики передають віносно теплу погоду до +16 вдень та до +9 градусів за Цельсієм вночі", - йдеться у повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Лимані ексгумували тіла 5 дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 12:31
ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників
Сьогодні, 12:20
20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 12:18
Медіа