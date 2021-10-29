20 жовтня у Луцьку стартує опалювальний сезон





Про це Ігор Поліщук.



"Теплоносій в житлові будинки буде подаватися згодом, адже вихідні та весь насупний тиждень синоптики передають віносно теплу погоду до +16 вдень та до +9 градусів за Цельсієм вночі", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В четвер, 20 жовтня, Луцькрада почне подавати теплоносій в комунальні лікувальні заклади громади та лікувальні заклади обласного підпорядкування, які обслуговуються ДКП "Луцьктепло".Про це повідомив мер міста"Теплоносій в житлові будинки буде подаватися згодом, адже вихідні та весь насупний тиждень синоптики передають віносно теплу погоду до +16 вдень та до +9 градусів за Цельсієм вночі", - йдеться у повідомленні.

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