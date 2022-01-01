В ОП закликали готуватися до відключень світла та води по всій Україні





Про це повідомляє Кирила Тимошенка під час телемарафону.



"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав він.



За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. "Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований", - сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.



Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.



"По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання", - сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.



За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови Офісу президентапід час телемарафону."У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав він.За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. "Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований", - сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі."По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання", - сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії.

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