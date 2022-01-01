На Житомирщині після ракетного обстрілу – двоє поранених: 11 населених пунктів залишились без світла
Сьогодні, 11:58
Сьогодні, 18 жовтня, ворог віроломно здійснив обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла: є двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв немає", - йдеться в повідомленні.
Згодом мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що, за попередньою інформацією, двоє поранених внаслідок ворожих ударів.
"Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з’являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв немає", - йдеться в повідомленні.
Згодом мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що, за попередньою інформацією, двоє поранених внаслідок ворожих ударів.
"Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з’являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!" - йдеться в повідомленні.
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