На Житомирщині після ракетного обстрілу – двоє поранених: 11 населених пунктів залишились без світла





Про це Віталій Бунечко.



"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв немає", - йдеться в повідомленні.



Згодом мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що, за попередньою інформацією, двоє поранених внаслідок ворожих ударів.



"Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з’являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 жовтня, ворог віроломно здійснив обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини . Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла: є двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв немає", - йдеться в повідомленні.Згодом мер Житомираповідомив, що, за попередньою інформацією, двоє поранених внаслідок ворожих ударів."Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено. Світло поступово з’являється у різних районах міста. Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!" - йдеться в повідомленні.

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