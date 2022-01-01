Атаки Києва дронами: з-під завалів дістали тіло 5-ої загиблої жительки

Атаки Києва дронами: з-під завалів дістали тіло 5-ої загиблої жительки
Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло 5-ої загиблої.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Загибла була літньою жінкою. Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня.

Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

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Теги: атака дронами, Київ
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