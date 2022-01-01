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ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників

ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 548 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
РСЗВ – 372 (+6) од,
засобів ППО – 188 (+1) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
крилатих ракет ‒ 318 (+2),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
спеціальної техніки ‒ 144 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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