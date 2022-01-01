ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 35 безпілотників





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 548 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,

артилерійських систем – 1 622 (+23) од,

РСЗВ – 372 (+6) од,

засобів ППО – 188 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),

крилатих ракет ‒ 318 (+2),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 144 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 548 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,артилерійських систем – 1 622 (+23) од,РСЗВ – 372 (+6) од,засобів ППО – 188 (+1) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),крилатих ракет ‒ 318 (+2),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,спеціальної техніки ‒ 144 (+0).Дані уточнюються.

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