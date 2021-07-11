На Волині помер відомий науковець, філолог Віктор Удалов

Віктор Удалов.



Про це Лілія Лавринович.



"Щойно прийшла сумна звістка. Сьогодні вночі пішов у засвіти доктор філологічних наук, професор, колишній декан Віктор Лазарович Удалов, усе життя якого тісно пов’язане з нашим університетом. Глибокий сум та найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати дружині Наталії Данилівні та доньці Тетяні Вікторівні Полежаєвій", – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне і вічна пам’ять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність знаний на Волині науковець, філологПро це повідомила декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки"Щойно прийшла сумна звістка. Сьогодні вночі пішов у засвіти доктор філологічних наук, професор, колишній декан Віктор Лазарович Удалов, усе життя якого тісно пов’язане з нашим університетом. Глибокий сум та найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати дружиніта доньці", – йдеться у дописі.

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