На Волині помер відомий науковець, філолог Віктор Удалов

На Волині помер відомий науковець, філолог Віктор Удалов
Відійшов у вічність знаний на Волині науковець, філолог Віктор Удалов.

Про це повідомила декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Лілія Лавринович.

"Щойно прийшла сумна звістка. Сьогодні вночі пішов у засвіти доктор філологічних наук, професор, колишній декан Віктор Лазарович Удалов, усе життя якого тісно пов’язане з нашим університетом. Глибокий сум та найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати дружині Наталії Данилівні та доньці Тетяні Вікторівні Полежаєвій", – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне і вічна пам’ять.

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Теги: Удалов, помер, Волинь
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