21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:25
17 жовтня сталася ДТП у селі Ратнів Луцького району.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
21-річний водій Volkswagen Passat врізався у дерево. Його госпіталізували.
Співробітники служби 101 вжили заходів для недопущення загорання автомобіля.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
21-річний водій Volkswagen Passat врізався у дерево. Його госпіталізували.
Співробітники служби 101 вжили заходів для недопущення загорання автомобіля.
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