21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



21-річний водій Volkswagen Passat врізався у дерево. Його госпіталізували.



Співробітники служби 101 вжили заходів для недопущення загорання автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 жовтня сталася ДТП у селі Ратнів Луцького району.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.21-річний водій Volkswagen Passat врізався у дерево. Його госпіталізували.Співробітники служби 101 вжили заходів для недопущення загорання автомобіля.

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