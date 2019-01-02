21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО

21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО
17 жовтня сталася ДТП у селі Ратнів Луцького району.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

21-річний водій Volkswagen Passat врізався у дерево. Його госпіталізували.

Співробітники служби 101 вжили заходів для недопущення загорання автомобіля.
21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО
21-річний водій влетів у дерево на Волині: його госпіталізували. ФОТО

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Теги: ДТП, Ратнів, госпіталізували
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