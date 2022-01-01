Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП





Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.



Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Пасажира двоколісного, 25-річного жителя міста Рожище госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі вчора, 17 жовтня, 65-річний місцевий житель керуючи автомобілем Mercedes-Benz збив 25-річного мотоцикліста. Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Пасажира двоколісного, 25-річного жителя міста Рожище госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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