Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП
Сьогодні, 11:09
У Рожищі вчора, 17 жовтня, 65-річний місцевий житель керуючи автомобілем Mercedes-Benz збив 25-річного мотоцикліста.
Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.
Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Пасажира двоколісного, 25-річного жителя міста Рожище госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.
Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Пасажира двоколісного, 25-річного жителя міста Рожище госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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