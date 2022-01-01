Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП

Загибель мотоцикліста в Рожищі: розповіли деталі ДТП
У Рожищі вчора, 17 жовтня, 65-річний місцевий житель керуючи автомобілем Mercedes-Benz збив 25-річного мотоцикліста.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.

Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Пасажира двоколісного, 25-річного жителя міста Рожище госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Рожище, смерть, мотоцикліст
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