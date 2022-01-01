Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників

Едуард Драчев, Віктор Пасіка та Артур Середюк.



Про це повідомили у



У Маневицькій громаді повідомили, що сьогодні, 18 жовтня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Едуардом Драчевим.



"У Маневичах об 11.00 годині біля рідної домівки загиблого захисника, (вулиця Луцька) пройде церемонія прощання та відспівування священниками українського захисника. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.



На війні 16 жовтня загинув молодий житель села Підгір'я, що на Ратнівщині, Середюк Артур Романович, 1994 року народження.



Віктор Пасіка родом із Великої Глуші. У зв'язку із загибеллю військового начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук своїм розпорядженням продовжила дні жалоби до 9 листопада.



Герої не вмирають!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинули військовослужбовці з Маневицької, Камінь-Каширської та Забродівської громадтаПро це повідомили у Маневицькій, Камінь-Каширській громадах та групі "Типове Ратне" У Маневицькій громаді повідомили, що сьогодні, 18 жовтня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Едуардом Драчевим."У Маневичах об 11.00 годині біля рідної домівки загиблого захисника, (вулиця Луцька) пройде церемонія прощання та відспівування священниками українського захисника. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.На війні 16 жовтня загинув молодий житель села Підгір'я, що на Ратнівщині, Середюк Артур Романович, 1994 року народження.Віктор Пасіка родом із Великої Глуші. У зв'язку із загибеллю військового начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністраціїсвоїм розпорядженням продовжила дні жалоби до 9 листопада.Герої не вмирають!

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