Волинь втратила у війні з Росією ще трьох захисників
Сьогодні, 11:08
Захищаючи Україну, загинули військовослужбовці з Маневицької, Камінь-Каширської та Забродівської громад Едуард Драчев, Віктор Пасіка та Артур Середюк.
Про це повідомили у Маневицькій, Камінь-Каширській громадах та групі "Типове Ратне".
У Маневицькій громаді повідомили, що сьогодні, 18 жовтня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Едуардом Драчевим.
"У Маневичах об 11.00 годині біля рідної домівки загиблого захисника, (вулиця Луцька) пройде церемонія прощання та відспівування священниками українського захисника. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
На війні 16 жовтня загинув молодий житель села Підгір'я, що на Ратнівщині, Середюк Артур Романович, 1994 року народження.
Віктор Пасіка родом із Великої Глуші. У зв'язку із загибеллю військового начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук своїм розпорядженням продовжила дні жалоби до 9 листопада.
Герої не вмирають!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Маневицькій, Камінь-Каширській громадах та групі "Типове Ратне".
У Маневицькій громаді повідомили, що сьогодні, 18 жовтня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Едуардом Драчевим.
"У Маневичах об 11.00 годині біля рідної домівки загиблого захисника, (вулиця Луцька) пройде церемонія прощання та відспівування священниками українського захисника. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
На війні 16 жовтня загинув молодий житель села Підгір'я, що на Ратнівщині, Середюк Артур Романович, 1994 року народження.
Віктор Пасіка родом із Великої Глуші. У зв'язку із загибеллю військового начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук своїм розпорядженням продовжила дні жалоби до 9 листопада.
Герої не вмирають!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.
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