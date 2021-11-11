На Волині зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz: є постраждалий

На Волині зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz: є постраждалий
17 жовтня на автодорозі у селі Підбереззя зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У результаті зіткнення також пошкоджено легковик ЗАЗ, який знаходився на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Mercedes-Benz. Його госпіталізували.

За фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Підбереззя, постраждалий
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