На Волині зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz: є постраждалий
Сьогодні, 11:15
17 жовтня на автодорозі у селі Підбереззя зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті зіткнення також пошкоджено легковик ЗАЗ, який знаходився на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Mercedes-Benz. Його госпіталізували.
За фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті зіткнення також пошкоджено легковик ЗАЗ, який знаходився на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Mercedes-Benz. Його госпіталізували.
За фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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