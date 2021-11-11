На Волині зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz: є постраждалий





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У результаті зіткнення також пошкоджено легковик ЗАЗ, який знаходився на узбіччі дороги.



Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Mercedes-Benz. Його госпіталізували.



За фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 жовтня на автодорозі у селі Підбереззя зіткнулися МАЗ та Mercedes-Benz.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У результаті зіткнення також пошкоджено легковик ЗАЗ, який знаходився на узбіччі дороги.Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Mercedes-Benz. Його госпіталізували.За фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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