Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС
Сьогодні, 11:37
Російські окупанти викрали двох працівників Запорізької атомної електростанції, їхнє місцезнаходження наразі невідоме.
Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram.
«Вчора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошека», – йдеться у повідомленні.
Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо.
Енергоатом закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їх поверненню.
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Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram.
«Вчора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошека», – йдеться у повідомленні.
Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо.
Енергоатом закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їх поверненню.
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