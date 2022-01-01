Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС

Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС
Російські окупанти викрали двох працівників Запорізької атомної електростанції, їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram.

«Вчора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошека», – йдеться у повідомленні.

Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо.

Енергоатом закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їх поверненню.

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Теги: ЗАЕС, викрали працівників, росіяни
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