Росіяни знову викрали працівників ЗАЕС





Про це



«Вчора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошека», – йдеться у повідомленні.



Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо.



Енергоатом закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їх поверненню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти викрали двох працівників Запорізької атомної електростанції, їхнє місцезнаходження наразі невідоме.Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram.«Вчора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕСта помічника генерального директора станції», – йдеться у повідомленні.Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо.Енергоатом закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту докласти всіх зусиль і задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їх поверненню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію