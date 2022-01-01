Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня, – Маляр





Про це повідомляє Ганни Маляр медіаплатформі "Ми - Україна".



"Росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", - сказала вона.



За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де "дуже важко". Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у Кремлі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборонимедіаплатформі "Ми - Україна"."Росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", - сказала вона.За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де "дуже важко". Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.

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