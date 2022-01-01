В Україні відкрили державний інтернет-магазин дров для населення





Про це повідомили у пресслужбі



Щоб купити дрова потрібно:



- Зайти на

- Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

- Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.

- Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.



За даними пресслужби, вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров.



Нагадаємо, для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 млн гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції Щоб купити дрова потрібно:- Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.- Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.- Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.- Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.За даними пресслужби, вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров.Нагадаємо, для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 млн гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

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