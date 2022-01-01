На Соборності у Луцьку перенесли зупинку
Сьогодні, 16:00
У зв’язку зі зміною схеми руху транспорту на проспекті Соборності в Луцьку змінили місце розташування зупинки «Площа Героїв Майдану».
Про це інформують у Луцькій міськраді.
Зокрема, зупинку перенесли з проспекту Соборності, 13 на проспект Соборності, 11 (біля ТЦ «Гостинець»).
Також встановили дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса».
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Про це інформують у Луцькій міськраді.
Зокрема, зупинку перенесли з проспекту Соборності, 13 на проспект Соборності, 11 (біля ТЦ «Гостинець»).
Також встановили дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса».
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