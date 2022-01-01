На Соборності у Луцьку перенесли зупинку





Про це



Зокрема, зупинку перенесли з проспекту Соборності, 13 на проспект Соборності, 11 (біля ТЦ «Гостинець»).



Також встановили дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку зі зміною схеми руху транспорту на проспекті Соборності в Луцьку змінили місце розташування зупинки «Площа Героїв Майдану».Про це інформують у Луцькій міськраді.Зокрема, зупинку перенесли з проспекту Соборності, 13 на проспект Соборності, 11 (біля ТЦ «Гостинець»).Також встановили дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса».

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