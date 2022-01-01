На Волині горів житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



18 жовтня об 11:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горів дерев’яний житловий будинок у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району.



На місці події прибули рятувальники 8 державної пожежної охорони м. Каменя-Каширського та підрозділів місцевої пожежної охорони сіл Велика Глуша й Видерта.



На момент прибуття вогонь охопив перекриття будинку, сягнув даху, поширився на стіни й хатні речі.



Горіння локалізували о 12:03, ліквідували – о 12:55.

Потерпілих та жертв немає.



Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.18 жовтня об 11:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горів дерев’яний житловий будинок у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району.На місці події прибули рятувальники 8 державної пожежної охорони м. Каменя-Каширського та підрозділів місцевої пожежної охорони сіл Велика Глуша й Видерта.На момент прибуття вогонь охопив перекриття будинку, сягнув даху, поширився на стіни й хатні речі.Горіння локалізували о 12:03, ліквідували – о 12:55.Потерпілих та жертв немає.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію