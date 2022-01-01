На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:31
У Камінь-Каширському районі рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 жовтня об 11:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горів дерев’яний житловий будинок у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району.
На місці події прибули рятувальники 8 державної пожежної охорони м. Каменя-Каширського та підрозділів місцевої пожежної охорони сіл Велика Глуша й Видерта.
На момент прибуття вогонь охопив перекриття будинку, сягнув даху, поширився на стіни й хатні речі.
Горіння локалізували о 12:03, ліквідували – о 12:55.
Потерпілих та жертв немає.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 жовтня об 11:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу – горів дерев’яний житловий будинок у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району.
На місці події прибули рятувальники 8 державної пожежної охорони м. Каменя-Каширського та підрозділів місцевої пожежної охорони сіл Велика Глуша й Видерта.
На момент прибуття вогонь охопив перекриття будинку, сягнув даху, поширився на стіни й хатні речі.
Горіння локалізували о 12:03, ліквідували – о 12:55.
Потерпілих та жертв немає.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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